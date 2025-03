Ilrestodelcarlino.it - Sos alluvione e imprese, è corsa alle polizze: il 31 marzo scatta l’obbligo

Bologna, 172025 – Il maltempo continua a far paura. Una paura alimentata soprattutto da quella cicatrice profonda che le alluvioni hanno lasciato sul nostro territorio e non solo. BOLOGNA. Post-: situazione in via Antonio Zoccoli Ora però, con l’obiettivo di tutelare il tessuto produttivo nazionale, le(escluse quelle agricole) sono chiamate a fare un altro passo in avanti, in vista del– dal 31– di sottoscrivere una polizza assicurativa contro i rischi catastrofali e le calamità naturali. Un cambio di passo che il presidente di Ciba Brokers, Daniele Ravaglia, valuta positivamente, “perché sono tante leche, nonostante la frequenza con cui si ripetono questi fenomeni, non sono ancora corse ai ripari. E ormai, lo Stato non può più far fronte a rimborsi di questo tipo”.