Ilveggente.it - Sorteggio tabellone Masters 1000 Miami: gli avversari degli azzurri

Archiviato ildi Indian Wells, è tutto pronto per dare il via alOpen: come sarà il camminoin Florida?Il campione uscente non ci sarà. Non potrà esserci per ovvie ragioni. La squalifica di 3 mesi che gli è stata comminata per effetto della vicenda Clostebol ha impedito a Jannik Sinner, di fatto, di partecipare a questo e ad altriche si disputeranno nelle prossime settimane. Ed è un vero peccato che sia così, considerando che ilOpen era diventato, lo scorso anno, uno dei fortini da lui conquistati in giro per il mondo.: gli(AnsaFoto) – Ilveggente.itUn’assenza che si avvertirà e che spianerà la strada, naturalmente, a quanti sperano di soffiargli il titolo. Primo fra tutti Carlos Alcaraz, in grande spolvero, che sembrerebbe seriamente intenzionato a incamerare più punti possibile per tentare il sorpasso prima che il numero 1 del mondo rientri in campo.