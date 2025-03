Oasport.it - Sorteggio ATP Miami 2025: Alcaraz meglio di Zverev, chance per Berrettini

Leggi su Oasport.it

Si è tenuto poco fa ildel Masters 1000 di, il secondo dell’anno per quanto riguarda la stagione maschile. Va così a completarsi il Sunshine Double, che a Indian Wells ha visto trionfare il britannico Jack Draper, alla sua prima gioia in un torneo di questa categoria. Non ci sarà, perché ancora sotto stop imposto, Jannik Sinner, che qui ha vinto nel 2024 e che, nel 2021 e 2023, ha raggiunto altre due finali.Numerosi gli azzurri al via: partendo dall’alto, Matteo Arnaldi sfida per la prima volta in carriera il cinese Yibing Wu e ha anche le suedi tentare almeno l’approdo al terzo turno. “Tenaglia” per Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli, che sono nello stesso spot. Il torinese se la vede con l’argentino Mariano Navone, che fuori dal rosso è unabbordabile, ma avrà Taylor Fritz al secondo turno; per il romanodi terzo turno perché il cileno Nicolas Jarry l’ha già battuto due volte e, poi, contro il canadese Denis Shapovalov tutto può essere.