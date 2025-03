Linkiesta.it - Sorsi di storia per chi visita Firenze per la prima volta o la vuole riscoprire

Unaall’anno, l’Atrium Bar del Four Seasons diinvita tutta la community di bartenders locali (e non solo), amici, affezionati frequentatori del bar, opinion leaders e giornalisti a una vera e propria festa di presentazione della nuova drink list. Un’operazione molto anglosassone come modello, che in genere solo gli hotel possono permettersi in questi termini, ma che trasforma quello che diversamente sarebbe la semplice emissione di una notizia in un vero e proprio endorsement.Il Four Seasons diè uno di quei rari indirizzi che ha saputo abbattere le barriere legate alla forma e alla tipologia di clientela, facendosi un luogo dove tutti possono sentirsi sempre accolti, anche (e soprattutto) se non ospiti dell’hotel. La sua proposta estesa su tutta la giornata, che abbraccia la caffetteria, il bar snack, una proposta bistrot e la miscelazione serale, è quella maggiormente scelta da chi viene qui per un business lunch così come per godersi l’eleganza e l’unicità di Palazzo della Gherardesca.