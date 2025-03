Salernotoday.it - Sorpresi ad avere in casa coca, hashish e marijuana: arrestati padre e figlio a Nocera

Leggi su Salernotoday.it

Gli Agenti del Commissariato di Polizia di Stato diInferiore, nella serata del 14 marzo, hannotratto in arresto due uomini, P.A classe 1978 e P.C. classe 2006,, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Sono stati infatti trovati in possesso, nella loro.