Ilfattoquotidiano.it - “Sono la figlia di Trump, insieme abbiamo governato Lemuria. Nelle mie vite precedenti ero Gesù e Cleopatra”: la storia di Amy Carlson, trovata mummificata con la pelle argento

“Per i membri della New Age che erano certi che un qualche cambiamento sociale fosse imminente, il Covid e gli sconvolgimenti politici americani erano un segno. Tutto ciò in cui credevano che sarebbe accaduto stava accadendo”. Si apre così l’inquietantedi Amy, ex manager di McDonald’s diventata leader della setta “Love Has Won“, raccontata nel libro “Blazing Eye Sees All: Love Has Won, False Prophets and the Fever Dream of the American New Age” di Leah Sottile. Unadi complotti, dipendenze e fanatismo, culminata nel ritrovamento del corpo mummificato della, avvolto in luci di Natale e con il viso coperto di glitter, in una casa abbandonata in Colorado, il 28 aprile 2021. Amy, che si faceva chiamare “Madre Dio”, o semplicemente “Madre” o “Mamma”, sosteneva di essere stata reincarnata 534 volte, di aver vissuto nei panni di, Giovanna d’Arco, Pocahontas e Marilyn Monroe.