Sommer si gode i tre punti contro l'Atalanta: «Continueremo a spingere anche dopo la sosta» – FOTO

di Redazionesii tre: «la» Il post social del portiere dell’InterImportantissima vittoria quella di ieri sera per l’Inter di Simone Inzaghi, che con un netto 0-2 espugna il campo del, e si porta in testa alla classifica di Serie A, distanziando di 3il Napoli di Conte e di 6 proprio la Dea di Gian Piero Gasperini. Grandissima prova di forza dei nerazzurri di Inzaghi, che ancora una volta non subiscono gol, meritodella super prestazione di Yann, decisivoieri sera, salvando il risultato con una grandissima parata su Pasalic. Visualizza questo post su InstagramUn post condiviso da Yann(@yann)«Soddisfatto della mentalità di questo gruppo.