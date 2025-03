Inter-news.it - Sommer: «Io e Martinez? Inter grande club! Lui bravo. Parata su Pasalic…»

Leggi su Inter-news.it

in conferenza stampa dopo Atalanta-terminata sul punteggio di 0-2, ha risposto alle domande dei colleghi giornalisti presenti.IN CONFERENZA STAMPA – ATALANTA-0-2Contro un avversario forte come l’Atalanta, era importante vincere. Volevamo lasciare poche occasioni. Questa è una risposta importateL’approccio è stato dasquadra, cosa farà la differenza per questa lotta scudetto?La differenza la farà giocare tutte le partite come abbiamo giocato oggi. È più semplice quando giochiamo con questa energia. Io sono molto contento dopo la partita di oggi.Ballottaggio tra me e Josep?Lui ha fatto molto bene quando ha giocato, questo è importante. Siamo un, abbiamo tante partite quindi sarà importantissimo avere tre portieri sullo stesso livello.