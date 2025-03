Inter-news.it - Sommer chiaro: «Svizzera? Sto bene così. Dito? Ora va bene!»

Leggi su Inter-news.it

Yannha parlato nel post-partita di Atalanta-Inter, sfida vinta dai meneghini per 2-0. Il portiere nerazzurro si è anche espresso sull’ipotesi relativa al suo possibile ritorno in Nazionale.LE DICHIARAZIONI – Yannsi èpronunciato a Sport TV al termine del match vinto dalla sua Inter contro l’Atalanta con il punteggio di 2-0: «L’Atalanta è una squadra con tanta qualità, anche in zona offensiva. Giocano in uno contro uno su tutto il campo, badando molto alle posizioni e al gioco con la palla. Per noi era importante rimanere compatti e vincere i duelli prima della metà campo. Siamo riusciti a fare molto».sul capitolo Nazionale: decisione non appellabileIL COMMENTO –ha poi proseguito: «? Io ne sono fuori (ride, ndr). Adesso ci sono le amichevoli, che vedrò da casa al televisore.