Internews24.com - Sommer a Inter TV: «Il tutore alla mano va bene, sono contento. La sosta è molto importante per un motivo»

Leggi su Internews24.com

di RedazioneIl portiere dell’, Yann, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il successo di oggi contro l’Atalanta in campionatovenuto ai microfoni diTV al termine di Atalanta, il portiere nerazzurro Yannha commentato così il successo ottenuto nella 29^ giornata di Serie A.COME STO? – «Sto. C’è ilche va».OGGI NON HO DOVUTO FATICARE TANTO? – «Vero. Abbiamo fatto veramente una bella partita. Compatti e con tanta energia, contro una squadra. Abbiamo avuto le giuste distanze. Partitaper il momento e la situazione».VITTORIA SCUDETTO? – «È una vittoria,fine. Abbiamo ancora nove partite, la stagione è lunga. Ma siamo contenti perché queste situazioni le devi prendere come abbiamo fatto noi.