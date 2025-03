Spazionapoli.it - Solet nel mirino di Conte, numeri clamorosi dal suo arrivo: perché è il primo obiettivo del Napoli

Leggi su Spazionapoli.it

piace al, è lui ildi Antonioper la prossima stagione: scopriripercorrendo ipazzeschi del difensore Era svincolato fino al 2 gennaio scorso, ma dal suo approdo in Serie A ha lasciato un impatto clamoroso. Oumarsi è preso l’Udinese e dal suoin maglia bianconera, con lui in campo, la squadra ha perso solamente 2 volte: contro Como e Verona. Il francese, ha contribuito a ben 5 cleansheets in 10 partite e i gol sono stati incassati solo contro Como, Venezia,, Lazio e Verona.Dopo le esperienza al Lione e anni al Salisburgo, si è ritrovato senza contratto e a crederci è stato lo scouting dell’Udinese, sempre straordinario in questo tipo di lavori., sul noto sito Sofascore.com vanta una media voto di 7.33, merito di prestazioni di livello super.