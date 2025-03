Ilrestodelcarlino.it - Soldi finti, penale vera. Due donne pagano debito con euro virtuali e fittizi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Inventare, di sana pianta, 300 miliardi diche non esistono per estinguere i propri debiti. Due signore dell’urbinate, dovendo restituire quasi 12milaad una società creditrice, ci hanno provato, utilizzando la cosiddetta “Banca di Cristo“. La società creditrice, con un atto di precetto basato su un decreto ingiuntivo del tribunale di Urbino del 2022, dichiarato esecutivo nel 2023, aveva intimato alle due signore di pagare. Ida restituire sono 4.841, in solido tra le due dal 16 dicembre 2021 e 6.707,55dal 31 dicembre 2021 in via esclusiva da parte di una sola. Ma le due hanno risposto di averlo già fatto, opponendosi al precetto con l’assistenza di un legale. Il “come“ avrebbero estinto il propriolo spiega la sentenza del giudice civile di Urbino che venerdì scorso ha rigettato l’opposizione al precetto proposto dalle due signore.