Sport.quotidiano.net - Sogno Città di Varese. Alla sosta da terza. Nuovo ds in arrivo

Dopo l’acuto contro il Borgaro Nobis del 9 febbraio, era spuntato il buio. Nelle successive tre gare, ildiaveva racimolato un punto soltanto. Roba da media retrocessione.pattuglia biancorossa occorreva una vittoria rigeneratrice e quella con il Vado per 1-0 al Franco Ossola è stata l’ideale, anche perché ottenuta contro una diretta concorrente per i playoff. Ildisi approssimacon un bottino di 56 punti che valgono il terzo posto a -13 dall’ormai lanciata capolista Bra e -2 sorprendenti piemontesi del Nova Romentin, dove Vitofrancesco e compagni dovranno recarsiripresa delle ostilità domenica 23 marzo alle 14.30. Un esame di maturità importante per capire quanto si possa osare con i pensieri nello spiccare il volo verso la Lega Pro. La ripartenza dovrà avvenire anche con undirettore sportivo, dato che la società ha risolto di recente in modo consensuale il rapporto con Antonio Montanaro, arrivato a maggio 2024 dal Bra come il tecnico Roberto Floris.