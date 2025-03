Sport.quotidiano.net - Sogna ragazzo sogna: adesso è tutto vero: "Fatta un’impresa, i ragazzi se la meritano"

Arriva davanti ai taccuini ebbro di gioia ma con la voce sorprendentemente ancora intatta nonostante abbia passato le precedenti due ore a urlare incessantemente per incoraggiare e dare istruzioni ai suoi giocatori: Marco Del Re ha appena condotto la sua T Tecnica Gema Montecatini al trionfo in Coppa Italia LNP Old Wild West di Serie B Nazionale, ricevendo peraltro il premio di miglior tecnico della manifestazione da "Meo" Sacchetti, ex commissario tecnico della nazionale italiana e padre di quel Brian capitano e simbolo della Liofilchem Roseto a cui ha appena inflitto una bruciante: "All’inizio della stagione questa manifestazione non era un obiettivo e non poteva esserlo, lo è diventato però strada facendo, con il nostro cammino in regular season si è fatto sempre più convincente: ce lo siamo guadagnato sul campo, con il sudore e fra mille avversità – commenta il tecnico livornese – Una volta arrivati a Bologna abbiamo affrontato questo impegno con serietà, facendo fronte ad assenze importanti come quella di Chiarini e ad infortuni vari, uno su tutti quello di Acunzo.