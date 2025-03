Thesocialpost.it - Sofia Stefani, vigilessa uccisa: “Con Gualandi contratto di sottomissione sessuale, lui il padrone”

“C’era unscritto tra il carnefice e la vittima, dove lui nel contesto di una relazionesi definiva il ‘’.” Con queste parole la procuratrice aggiunta Lucia Russo ha introdotto il processo contro Giampiero, ex comandante della polizia municipale, accusato dell’omicidio volontario di, avvenuto il 16 maggio dello scorso anno, 2024.L’udienza di oggi si è aperta con la presentazione dei temi centrali dell’accusa. Secondo la procuratrice, la relazione traaveva aspetti “degradanti”, con l’uomo che era consapevole della vulnerabilità della giovane, da tempo in cura per disturbi della personalità.IldiSecondo l’accusa, il 18 maggio 2023 sarebbe stato firmato un “di” in cuisi autodefiniva “, colui che tutto può sulla sua schiava”.