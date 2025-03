Lapresse.it - Sofia Stefani, tra vigilessa uccisa ad Anzola ed ex comandante un contratto di sottomissione sessuale

Leggi su Lapresse.it

, ladi 33 annicon un colpo di pistola il 16 maggio del 2024 nell’ufficio del comando di Polizia Locale addell’Emilia, in provincia di Bologna, dal suo ex, Giampiero Gualandi, avrebbe avuto con quest’ultimo un ‘accordo’ di, sottoscritto un anno prima del delitto dai due. Nel, secondo quanto emerso questa mattina in aula, dove è in corso il processo davanti ai giudici della Corte d’Assise di Bologna, che lo vede imputato, l’exsi “definiva padrone, colui che tutto può sulla sua schiava”.La circostanza emersa in aula, è stata resa nota dalla pm, Lucia Russo, ed è stata confermata dall’avvocato Andrea Speranzoni, legale di parte civile della famiglia della vittima. “Era” solo “un gioco, non ha nessuna validità, nessuna efficacia giuridica, nessuna possibilità di condizionare comportamenti.