Riminitoday.it - Soccorso dal 118 instato di agitazione nel strada, era scappato dai domiciliari

Leggi su Riminitoday.it

Il primo allarme è scattato intorno alle 17 di domenica quando i sanitari del 118, arrivati in ambulanza nei pressi del sottopassaggio ferroviario, hanno chiesto aiuto a una Volante della Questura di Rimini per un uomo in forte stato di. Nonostante l'intervento del personale di Romagna.