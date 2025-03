Sport.periodicodaily.com - Slovacchia-Slovenia: le probabili formazioni

Le due squadre si giocano la permanenza nella Lega B della Nations League ed evitare una dolorosa retrocessione in Lega C.si giocherà giovedì 20 marzo 2025 alle ore 20.45.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Quattro vittorie nelle ultime sei partite sono un bel bottino sul quale fare affidamento per affrontare questo appuntamento. Da quasi un anno la Nazionale di Calzona infatti ha perso soltanto una volta contro la Svezia, per poi battere due volte l’Estonia, una volta l’Azerbajgian per poi pareggiare contro gli scandinavi al ritorno. Non altrettanto si può dire degli sloveni che hanno vinto soltanto una volta nelle ultime quattro partite giocate. La Nazionale di Kel, a parte la vittoria contro il Kazakistan, ha ottenuto soltanto un risultato positivo pareggiando con l’Austria, mentre sono usciti sconfitti nella doppia sfida con la Norvegia.