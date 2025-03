Ilgiorno.it - Slot e birre di troppo, 9mila euro di multe

Leggi su Ilgiorno.it

Video poker e una birra di, quasi novemiladiin locali del centro. Costa caro non essere nelle regole, soprattutto quanso si ha a che fare con la salute umana. L’altro giorno la polizia locale di Brugherio ha lavorato a un servizio in controlli in contrasto alla ludopatia negli esercizi pubblici con presenza di video poker e sale. A finire nel mirino e a venire sanzionato è stato in particolare un locale nei pressi del centro storico del paese perché sorpreso a utilizzare un video poker in più rispetto a quello consentito. Secondo la normativa regionale che disciplina il numero di apparecchi che si possono installare in base alla metratura del locale si è scoperto che si era fuori dalle regole e infatti è stata applicata una sanzione amministrativa di 5.000con in aggiunta il sequestro dell’apparecchio in eccedenza, che nel frattempo è stato rimosso dalla azienda che lo aveva installato a noleggio nel locale.