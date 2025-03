Oasport.it - Skicross, i convocati dell’Italia per i Mondiali: Deromedis e Galli le stelle azzurre a St. Moritz

Tutto pronto alla vigilia deidi2025, in programma a St.da venerdì 21 a domenica 23 marzo. La rassegna iridata, inserita in calendario tra la penultima e l’ultima tappa di Coppa del Mondo, rappresenta l’evento più importante della stagione preolimpica in attesa di proiettarsi con decisione verso i Giochi di Milano Cortina 2026.L’Italia, protagonista sin qui di un ottimo inverno, si presenta in Engadina con grandi ambizioni e con l’obiettivo di provare a replicare o addirittura migliorare il bottino della precedente edizione dei. Nel 2023 a Bakuriani arrivarono un oro () ed un bronzo (Tomasoni/nella prova mista a coppie), per un bilancio trionfale e probabilmente al di sopra delle aspettative in quel frangente.Oggi però il movimento azzurro è salito di colpi e può puntare in alto in tutti e tre gli eventi previsti a St.