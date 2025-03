Ilfattoquotidiano.it - Siracusa, scontro tra furgone e van di operai e braccianti: 3 morti e 7 feriti, quattro gravissimi

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Tree settedei quali in condizioni critiche. Unotra uncon trea bordo e un mini-van che trasportava 8agricoli si è trasformato in una strage. L’incidente stradale è avvenuto nel territorio di Carlentini, lungo la statale 194, in provincia di. I due mezzi si sono scontrati frontalmente attorno alle 14.Due persone sono morte subito dopo l’impatto, mentre una terza è stata soccorsa ma è deceduta poco dopo. Le tre vittime sono tutte originarie di Adrano, in provincia di Catania. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, sanitari del 118 e i carabinieri della compagnia di Augusta. Il tratto di statale è stato chiuso al traffico e in pochi minuti è atterrato anche l’elisoccorso che ha trasportato ipiù gravi negli ospedali die Catania.