Siracusa scontro pulmino-furgone | tre morti e sette feriti

È di tre, di cui quattro in condizioni critiche, il bilancio dell’incidente stradale fra unda otto posti e unavvenuto sulla statale 194, nel territorio di Carlentini, in provincia di.Incidente mortale afrontale tra i due mezziI due mezzi da quanto si apprende si sono scontrati frontalmente. Due persone sono morte subito dopo l’impatto, mentre una terza è stata soccorsa ma è deceduta poco dopo. L’incidente è avvenuto poco dopo le 14.Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, sanitari del 118 e i carabinieri della compagnia di Augusta. Quel tratto di statale è stato chiuso al traffico. In pochi minuti è atterrato anche l’elisoccorso che ha trasportato ipiù gravi negli ospedali die Catania. Nelviaggiavano alcuni braccianti agricoli che lavoravano nelle serre della zona.