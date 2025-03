Sinner sempre più primo nel ranking | 41 settimane da numero uno come Murray

Leggi su .com

(Adnkronos) – Jannikpiùuno del mondo. Nonostante l’assenza dai campi per squalifica, frutto dell’accordo con la Wada per chiudere il caso Clostebol, il tennista azzurro èpiù solido sul trono del, aumentando il conto dellealposto della classifica Atp. Oggi, lunedì 17 marzo,è arrivato a quota 41consecutive dauno del mondo, numeri che gli stanno permettendo di scalare posizioni anche in questa speciale classifica.ha raggiunto Andy, ex tennista scozzese oggi allenatore di Novak Djokovic, a quota 41, piazzandosi al 14esimo posto nella classifica all time peral vertice delAtp. Già la settimana prossima, quando Jannik festeggerà quota 42, l’azzurro raggiungerà Guga Kuerten al tredicesimo posto, per poi superarlo e continuare la sua scalata in quella successiva.