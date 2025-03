Agi.it - Sinner fermo per doping cambia agente e si affida all'agenzia "Avima Sports"

AGI -ai box per la squalifica perconcordata con la Wada, "l'azienda" Jannik. Il n.1 del mondo ha annunciato che il suo, Lawrence Frankopan, Ceo di StarWing, lascerà la sua posizione di supervisore dei progetti commerciali dicon effetto immediato mentre Alex Vittur, fondatore dell'& Business Management, assumerà d'ora in poi la guida completa dell'attività di. Si interrompe cosi' dopo 5 anni la collaborazione con Lawrence Frankopan che commenta: "Dato il mio impegno a lungo termine con StarWing, non ho potuto accettare la sua offerta di lavorare esclusivamente per, ma sono grato di aver avuto l'opportunità di lavorare con un talento come Jannik e sono orgoglioso di cio' che abbiamo realizzato insieme.