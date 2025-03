Ilveggente.it - Sinner fa un ‘regalo’ a tutti: Medvedev ha confessato

fa un regalo a. Il russoha. Ecco le sue parole nel merito all’assenza del numero uno al mondoManca poco, il tempo scorre velocemente e presto vedremo di nuovo Jannikin campo. Il 7 maggio si avvicina, è quello il primo torneo, a Roma, al quale l’azzurro potrà partecipare alla fine della squalifica del prossimo 4 maggio. Tre giorni prima. Sì, ci siamo quasi. Un mese e mezzo e poco più.fa unha(Lapresse) – Ilveggente.itE in questi mesi che scorrono velocemente ci sono alcuni atleti che hanno cercato o cercheranno ancora di farlo, di recuperare punti e non solo. Anche di vincere qualche torneo che, con la presenza di, sarebbe stato difficile da raggiungere. Nessuno, prima d’ora, lo aveva detto in maniera così aperta, e ci ha pensato il russoa spiegare realmente come stanno le cose e cosa si pensa, in sincerità, dentro il circuito Atp.