Sinner cambia manager e si affida all’amico Vittur

Un altromento importante nella vita di Jannik, aspettando anche la scelta del nuovo allenatore visto che a fine stagione Darren Cahill non sarà più il tecnico del numero uno al mondo. Oggi, attualmente sospeso dopo l’accordo con la Wada (e i risultati degli avversari gli stanno consentendo di rientrare ancora al numero uno), ha annunciato ufficialmente l’interruzione del rapporto con la StarWing Sports dopo cinque anni. Con una nota pubblica sui social, “Jannikha annunciato che il suo agente, Lawrence Frankopan, Ceo di StarWing Sports, lascerà il suo ruolo di sovrintendente dei rapporti commerciali dicon effetto immediato. Alex, fondatore dell’agenzia di management Avima, prenderà il completo controllo degli affari dida qui in avanti”. Alex, ex tennista a sua volta, è amico dida quando erano bambini e stava già gestendo gran parte degli impegni di Jannik anche per conto di StarWings Sports.