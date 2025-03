Tvzap.it - Simon and the stars, l’oroscopo della settimana: quali i segni più fortunati

Leggi su Tvzap.it

and thepiù– Per chi crede nelle stellediand the, che ha appena preso il via, è un appuntamento imperdibile. Qual è la classifica deizodiacali da lunedì 17 al 23 marzo 2025? Il famoso astrologo ha pubblicato sui suoi canali social le previsioni indicando chi sarà più fortunato e chi invece dovrà faticare. ( dopo le foto)Leggi anche: Cinema in lutto, addio alla famosa attrice: indimenticabile in quel ruoloLeggi anche: Campi Flegrei, l’avvertimento di Mario Tozzi gela tuttiand thepiùCosa dice la classifica diand Thedal 17 al 23 marzo? Chi beneficerà dell’arrivotimida primavera? Secondo l’esperto la 12esima posizione è occupata dal Cancro, che scende in classifica rispetto alla scorsa