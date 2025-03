Quotidiano.net - Simar Group: arriva il divano intelligente guidato dall’IA

LAche ha sede nelle dolci colline marchigiane è la tipica "multinazionale tascabile" ovvero un’azienda che fa del Made in Italy il proprio tratto distintivo che si trasforma in un importante fattore competitivo soprattutto nei mercati esteri. Da tre generazioni la famiglia Valle con passione, tenacia e spirito imprenditoriale realizza arredi su misura, di estrema qualità, da destinarsi sia alle abitazioni e strutture ricettive, che agli uffici ed ai locali commerciali. Il presidente dell’azienda Marco Valle (nella foto in basso) racconta a Qn Economia la storia dell’azienda. Presidente, come è nata la? "La storia della mia famiglia si fonda su radici lontane risalenti a tre generazioni fa, quando fu creata la prima azienda basata sulla realizzazione di arredi su misura di estrema qualità.