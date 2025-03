Quotidiano.net - Silvestri, M5S: "Rispetto la piazza, ma era confusa"

Francesco(foto), deputato M5s, laper la pace è stata un successo. Un’occasione persa per voi? "Ho profondoper le persone scese in, ma noi non abbiamo partecipato - e abbiamo fatto bene - perché in quellasi sono visti un obiettivo e il suo contrario. Unapartecipata da leader politici che vedono il riarmo europeo come una cosa fondamentale, vedi Calenda, e da chi, più simile a noi, vede un suicidio europeoalle priorità che l’Europa si sta dando. Non credo sia il momento - per quanto sia sempre bello vedere unapiena - di dare messaggi che sono poco chiari. Come M5s abbiamo già organizzato ladel 5 aprile perché in quellasaranno ospitate le persone che credono che tutto quello che sta avvenendo in Europa, da due anni a questa parte, sia completamente fallimentare.