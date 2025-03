Sport.quotidiano.net - Siena, il rischio dell’eterna incompiuta. Pesa l’improduttività offensiva

L’ennesima occasione sciupata dalla Robur ha lasciato molto rammarico nella squadra e nell’ambiente. Come già successo molte volte, specie in casa, i bianconeri si sono lasciati sfuggire due punti che sembravano ormai in cassaforte, compromettendo a questo punto in maniera importante se non decisiva la già difficile rincorsa al secondo posto. Il problema principale, tra i tanti di questa particolarissima annata, resta quello dei gol segnati. Contro il Terranuova Traiana, a fronte delle consuete quattro o cinque occasioni nitide davanti al portiere avversario, è arrivato solo un gol ovvero quello dell’ottimo Boccardi, di gran lunga il migliore di questa fase della stagione. Gli ospiti non hanno rubato nulla e, vista la doppia occasione sciupata dagli stessi biancorossi sullo 0-0 nel recupero del primo tempo, il pareggio può oggettivamente starci.