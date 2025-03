Side Baby | da fondatore della Dark Polo Gang a solista di successo ora il nuovo singolo Soldi & Musica

Leggi su Ildenaro.it

Da oggi, lunedì 17 marzo, è online il video di “”ildel rapper romanofeat. Frezza, prodotto da Nko. “” (https://wmi.lnk.to/) (Warner Music Italy), per la regia di Gabriele Il Fauno, segna la collaborazione trae Frezza, un brano che indaga la tensione tra il derio dimateriale e l’autenticità, in una società che valorizza l’apparenza. Si ringrazia: Warner Music Italy e Intersuoni.sarà live il 2 aprile ai Magazzini Generali di Milano, produzione affidata a Intersuoni e il 10 aprile all’Orion di Roma, produzione affidata a The base. I biglietti sono disponibili in prevendita su Ticketone.it https://www.ticketone.it/artist//.Arturo Bruni, in artenasce a Roma nel 1994, figlio d’arte, acquisisce la propensione allo storytelling da suo padre Francesco Bruni, sceneggiatore e regista cinematografico, e dalla madre Raffaella Lebboroni, attrice.