Bolognatoday.it - Sicily by Car si espande a Bologna

Leggi su Bolognatoday.it

Ancora un’apertura in Italia perby Car, società italiana indipendente quotata su Euronext Growth Milan, tra i principali operatori del settore autonoleggio, che questa volta triplica la sua presenza a, snodo nevralgico tanto per il traffico turistico che per le attività.