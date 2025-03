Liberoquotidiano.it - "Siamo aperti a questa soluzione": migranti in Albania? La lettera-bomba di Ursula fa impazzire la sinistra

Leggi su Liberoquotidiano.it

"Stiamo aprendo la possibilità agli Stati membri di istituire 'hub di rimpatrio in Paesi terzi.è stata una parte importante della nostra discussione su soluzioni innovative per contrastare vigorosamente l'immigrazione illegale, agendo in cooperazione con i Paesi partner e assicurando che i diritti fondamentali degli individui interessati siano garantiti in linea con il diritto internazionale". Parole chiare quelle del presidente della Commissione Ue,von der Leyen nellaai leader Ue sulle politiche di migrazione in vista del Consiglio europeo di questo giovedì. Poi, sempre la presidente della Commissione Ue aggiunge: "Un elemento chiave del Patto di migrazione e asilo che ci consente di semplificare le procedure di asilo è l'uso di concetti di Paesi sicuri. La Commissione sta attualmente preparando un elenco Ue di Paesi di origine sicuri".