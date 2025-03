Ilrestodelcarlino.it - Si è insediato il vescovo Caiazzo: "Intrecciamo le forze pastorali e politiche per servire gli ultimi"

Dalle 17.26 di ieri domenica pomeriggio – il momento preciso in cui il suo predecessore Douglas Regattieri gli ha ceduto il bastone pastorale ai piedi dell’altare durante la messa solenne di insediamento, in una cattedrale piena come un uovo – monsignor Antonio Giuseppe, 68 anni, calabrese di nascita, è il nuovodella diocesi di Cesena-Sarsina. Ma bisogna riavvolgere il nastro e farlo avviare da dove il pomeriggio dell’arciche ama farsi chiamare don Pino era iniziato: precisamente da piazza del Popolo, lo spazio per eccellenza laico e politico cittadino, dove è stato solennemente accolto dal sindaco di Cesena Enzo Lattuca, da quelli dei comuni della diocesi, da autorità civili e militari. I circa quattrocento astanti hanno riconosciuto la tiara rossa dielevarsi sopra la folla provenendo dal lato della fontana Masini verso il loggiato comunale e gli hanno tributato un primo fragoroso applauso.