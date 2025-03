Oasport.it - Short track, un Mondiale dolceamaro per l’Italia. Stagione molto positiva e ora focus su Milano Cortina 2026

Con la conclusione dei Mondiali di Pechino è andata in archivio ladello. Mesi importanti per la nazionale italiana, che ben si è comportata nel nuovo World Tour e poi successivamente anche gli Europei dove ha vinto il medagliere; mentre nella rassegna iridata è mancato l’acuto anche se sono arrivate due medaglie e tanti piazzamenti importanti. C’era sicuramente attesa perai Mondiali proprio per le ottime cose mostrate nei mesi precedenti. Il bottino come detto è stato di due medaglie, entrambe arrivate nell’ultima giornata: l’argento della staffetta mista ed il bronzo nei 1000 metri di Pietro Sighel, che ancora una volta si conferma il punto di riferimento della squadra azzurra, salendo sul podioper l’undicesima volta in carriera, il tutto a soli 25 anni.