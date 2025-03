Ilnapolista.it - Shevchenko: «il pallone con cui giocavo da piccolo era saturo di radiazioni: era esploso Chernobyl da poco»

Il Giornale ha intervistato Andriy, ex attaccante del Milan, ex ct della nazionale ucraina e oggi presidente federale in Ucraina.Leggi anche:: «Leao può diventare un leader se si prende la responsabilità. Il punto è: la vuole?»: «Braida mi disse: “Con la maglia del Milan vincerai ild’Oro”»Quando ha cominciato a giocare a?«A 9 anni sono entrato nel settore giovanile della Dynamo Kiev ed è stata una grandissima emozione. La realtà è che credo di essere nato con ilai piedi, per ché prima di entrare a far parte ufficialmente di un clubtutti i giorni con i miei amici. Ovunque. Un giorno ho calciato unsul tetto di una casa, mi sono arrampicato per prenderlo. Mio padre – un ex militare – ha avvicinato a queluno strumento per misurare le: quasi scoppiava.