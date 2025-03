Anteprima24.it - Sfruttava prostitute in periferia: denunciata una dominicana

Tempo di lettura: < 1 minutoIl personale della Polizia di Stato della Questura di Benevento in servizio presso la Squadra Mobile, ha denunciato in stato di libertà una cinquantasettenne, gravemente indiziata dei delitti di esercizio di casa di prostituzione e sfruttamento dell’attività di prostituzione di altre donne straniere, commessi in questa provincia.Le indagini sono state avviate sulla base di segnalazioni di residenti della zona relative alla continua presenza di persone sconosciute all’interno di un immobile ubicato nella immediatadella città.Conseguentemente, gli agenti della Polizia di Stato, a seguito di numerosi servizi di osservazione, verificavano l’effettiva presenza di persone, non residenti in zona, che, si recavano nell’appartamento in questione per consumare rapporti sessuali a pagamento.