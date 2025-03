Lortica.it - Settore giovanile amaranto: weekend tra vittorie, battute d’arresto e un successo… a tavolino

Il fine settimana delha regalato emozioni, con risultati alterni tra, pareggi e qualche sconfitta. La Primavera 4 porta a casa i tre punti senza scendere in campo, mentre le altre formazioni affrontano sfide impegnative contro avversari di livello.Primavera 4 AREZZO – MESSINA 3-0La vittoria arriva. senza giocare. L’Arezzo si aggiudica i tre punti apoiché il Messina non si è presentato alla gara. Un successo senza sforzi, ma che consente aglidi consolidare la classifica.Under 17 PESCARA – AREZZO 3-1Trasferta amara per gli Under 17, che trovano un Pescara determinato e cinico. I padroni di casa dominano il primo tempo, segnando due reti al 27’ e al 38’. Nella ripresa, i cambi danno nuova linfa all’Arezzo, che accorcia le distanze al 67’ con Falchi.