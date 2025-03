Ilfattoquotidiano.it - Settimana nera per i trasporti: nuovi scioperi a livello nazionale per le giornate di mercoledì 19 e venerdì 21 marzo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

19 e21: questi i giorni per i quali sono stati previsti duedisgiunti su tutto il territorio. Lo sciopero di19, indetto dai sindacati Orsa Ferrovie, Ugl Ferrovieri e Slm Fast Confsal, coinvolgerà il servizio ferroviario di Trenitalia, Tper, Italo Ntv e Trenord, nonché alcuni servizi suburbani ed aeroportuali nelle fasce orarie comprese tra le 09.00 e le 17.00. La manifestazione sindacale si svolgerà a Roma in Piazza di Porta Pia e sarà preceduta, martedì 18, da un primo sit-in tra le 10.30 e le 13.30, come riporta RaiNews.Trenitalia informa che i treni potranno subire cancellazioni o variazioni: l’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. In Lombardia, l’azienda Trenord ha reso noti gli orari assicurando la tutela dei pendolari nelle fasce di garanzia e l’arrivo dei treni a fine corsa qualora la partenza si svolga, da orario ufficiale, entro le 9, e la destinazione venga raggiunta entro le ore 10.