Sette religiose e crimine, tra manipolazione mentale e giustizia

Lepossono avere gravi ripercussioni sulla salutee sfociare in reati come riduzione in schiavitù e omicidio. Un’analisi criminologica tra giurisprudenza, casi reali e controllo psicologicoLesono da sempre al centro del dibattito criminologico, soprattutto per il loro impatto sulla salutee per le possibili implicazioni criminali. In Italia, la giurisprudenza ha affrontato numerosi casi in cui il controllo psicologico esercitato dai leader ha portato a reati come truffa, riduzione in schiavitù, violenza sessuale e omicidio.Il confine tra fede e reatoUno degli aspetti più complessi da analizzare è la sottile linea tra libertà religiosa e. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10823 del 2017, ha stabilito che il plagio non costituisce reato autonomo, ma ha riconosciuto che forme di coercizione psicologica possono rientrare in altri illeciti, come la riduzione in schiavitù (art.