Ilgiorno.it - Sesto, Asst Nord Milano in aula. L’intelligenza artificiale in sanità. La lezione registra il tutto esaurito

per il corso sulin, un’occasione di approfondimento sulle potenzialità per i professionisti tra le corsie. Ad aprire i lavori, all’auditorium dell’ospedale diSan Giovanni, è stato il direttore generale dell’Tommaso Russo. "Ho fortemente voluto questo corso per i nostri professionisti sul tema dell’AI in una azienda sanitaria - ha spiegato -. Abbiamo organizzato un pomeriggio di reale approfondimento con esperti del settore che spero possa fornire a noi tutti utili spunti per una sempre maggiore e attenta adozione di strumenti innovativi". A tenere il corso sono stati il professor Davide Croce, direttore del centro ricerca Economia e management Liuc Castellanza, il dottor Pietro Giovanni Coletta, management engineering health care system management della Liuc, e il dottor Edoardo Spena, lead data analyst di Humanitas.