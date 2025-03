Servono «più spese militari italiane dopo la guerra in Ucraina». Firmato Matteo Salvini, che lo motivò nel programma della Lega

Leggi su Open.online

Piùin armamenti perché la difesa richiede «maggiori risorse economiche», tanto piùquel che è capitato in, dove quelladimostra «che la pace è un bene precario e per nulla scontato, dunque da difendere». Non una richiesta, ma proprio una promessa. E a farla non è stata il presidentecommissione europea, Ursula Von der Leyen, ma quello che in questi giorni è sembrato uno dei suoi principali oppositori, il leader, che solo due anni fa insisteva sul tema del “ReArm Italy” con parole simili a quelle che oggi contesta al suo coldi governo, Antonio Tajani. Sono infatti gli impegni promessi agli elettori e contenuti nelle quattro pagine dedicate alla Difesa italiana nelelettoraledel 2022. Che sembrava dire l’esatto opposto di quanto sostenuto dal suo leader ora.