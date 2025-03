Serie turca Tradimento | le anticipazioni dal 17 al 23 marzo

Leggi su Serietvinpillole.it

: ledal 17 al 23racconta la storia della famiglia Yenersoy, che all’apparenza sembra perfetta, ma nasconde segreti sorprendenti. Gli episodi sono disponibili oltre che su canale 5 anche su Mediaset Infinity Ledelle puntate di, laTVche racconta le vicende di una famiglia apparentemente perfetta, in onda su Canale 5 da lunedì 17 a sabato 22alle 14:10 e con un doppio appuntamento domenica 23alle 15:30 e in prima serata alle 21:20.: ledal 17 al 23Lunedì 17Tahir minaccia Tarik: se non farà rimuovere l’ingiunzione sul terreno di Elmas, dovrà pagargli 5 milioni di dollari entro un mese. Tarik promette di soddisfare la richiesta e ottiene la libertà, ma in realtà Tahir è in combutta con Elmas, che si aspettava risultati immediati.