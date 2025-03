Lanazione.it - Serie D, pausa per ripartire. Figline e S.Donato ci credono

Il campionato diD ha osservato un turno di riposo dovuto per la partecipazione della rappresentativa di categoria alla 75ª edizione della Viareggio Cup. Si riparte domenica 23 marzo con la disputa dell’11ª giornata di ritorno. Sette partite al termine della regular season, con le due squadre fiorentine del girone E, SanTavarnelle e1965 che dovranno essere brave a conquistare quanto prima punti per arrivare alla salvezza. Per il SanTavarnelle del tecnico Vitaliano Bonuccelli che da domani al pari delle altre squadre torna al lavoro, sono stati giorni di relax assoluto. Con successo casalingo sulla squadra gialloblù si sbloccata e grazie ai tre punti si è tirata fuori dalla zona rossa salendo al 10° posto della classica. Delle sette gare rimaste, il Sandovrà affrontare 4 trasferte e 3 partite in casa, con alcuni scontri diretti con Fezzanese, Ostia Mare e Flaminia che dovrebbero consentire di arrivare a quota 41 punti che corrisponde al traguardo salvezza.