Serie C Un Carpi da rimonta punta ai playoff

La settimana da tre gare di fila che ilha chiuso con 7 punti (solo la Ternana vincendo stasera a Ferrara può fare meglio) ha detto chiaramente due cose della squadra di Cristian Serpini. La prima che la salvezza a quota 40 punti è ormai in cassaforte, in attesa del timbro della matematica. La seconda che i biancorossi se la possono giocare senza problemi nelle ultime 6 gare per un posto nei, considerato anche che se il Rimini vincesse la Coppa Italia (doppia finale con la Giana) agli spareggi andrebbe anche l’undicesima classifica, che attualmente è proprio il. L’1-1 con gli abruzzesi ha confermato la ’nuova pelle’ dei biancorossi, che per la terza gara nelle ultime 4 hanno fatto punti dopo essere andati in svantaggio, cosa che non era mai riuscita nei primi 6 mesi di campionato.