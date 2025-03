Serieanews.com - Serie A, i risultati della 29ma giornata: altro stop per il Napoli, crolla la Juve e l’Inter ride

A, i: ancora unoper il, laanche a Bergamo efa suo il derby scudettoA, iper illaAnewsLadiA si è chiusa ieri sera con il posticipo tra Atalanta ed Inter che ha di fatto rappresentato anche la sfida più interessante del lotto, il match scudetto. Vediamo, però, come si è sviluppata la.Venezia-0-0: Raspadori sbatte sul palodelche si ferma ancora, stavolta in casa del Venezia penultimo. Azzurri vivaci soprattutto nel primo tempo con il palo clamoroso di Raspadori e la paratona di Radu su Lukaku, con il pallone non in gol per pochi millimetri. Il portiere dei lagunari super anche su Spinazzola ed in altre due occasioni.