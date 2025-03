Sport.quotidiano.net - Serie A femminile. Derby da pazzi all’Arena Civica. Inter rimontata tre volte, è pari

Unincredibile, degno della cornice dell’Arenadove si è giocato. L’scappa tre, il Milan risponde colpo su colpo e firma un pirotecnico 3-3 tra autogol, azioni di grande qualità ed errori difensivi. Il pareggio però non serve a nessuno. Nella Poule Scudetto le nerazzurre recuperano solo un punto alla Juventus capolista e restano seconde a meno dieci. Le rossonere invece rimangono altrettanto distanti dal terzo posto valido per l’accesso in Champions League. Primo tempo molto godibile. La prima parte è tutta targata. Dopo trenta secondi Wullaert manda alto da pochi passi. Il Milan fatica ad organizzarsi, mentre le nerazzurre premono sull’acceleratore e al 14’ trovano il vantaggio: angolo perfetto di Serturini per Milinkovic che buca di sinistro Giuliani. Il gol subìto sembra svegliare il Milan.