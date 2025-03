Lapresse.it - Serie A, Atalanta-Inter 0-2: scatto scudetto di Inzaghi

Leggi su Lapresse.it

La prima vittoria in stagione dell’in uno scontro diretto d’alta classifica arriva nel momento giusto, perché vale la prima mini-fuga. I nerazzurri vincono con autorità in casa dell’e raffreddano le ambizioni tricolore della Dea, spedita a meno sei in una giornata in cui la squadra di Simoneriesce ad allungare anche sul Napoli, ricacciato a meno tre dopo lo 0-0 di Venezia.L’@allunga in vetta su @sscnapoli e @BC ? #KeepRacismOUT pic.twitter.com/I1lhbcS21F— LegaA (@A) March 16, 2025, il matchè un match equilibrato tra i due migliori attacchi dellaA. A dare la spallata al campionato ci ha pensato la zuccata di Carlos Augusto al 9? della ripresa ma soprattutto l’atteggiamento attento e spietato dei campioni d’Italia, capaci di annullare Retegui e Lookman e di raccogliere tutto ciò che l’avversario ha lasciato per strada.