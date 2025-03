Quotidiano.net - Sergio Mattarella: Impegno per Libertà e Giustizia nella Giornata dell'Unità Nazionale

"La ricorrenza del 17 marzo sollecita l'di ogni cittadino per rendere sempre più effettiva la realizzazione degli ideali dia Repubblica, affrontando le sfide per rendere concreta la pace in un contesto interove sono prevalse spinte aggressive, in Ucraina come in Medio Oriente". Lo dichiara il Presidentea Repubblica,, in occasione del 164° anniversarioa Costituzione,'inno ea bandiera.