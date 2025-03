Lanotiziagiornale.it - Sempre più padri ricorrono al congedo di paternità. Secondo l’Inps il ricorso a questa misura è più che triplicato tra 2013 e 2022

piùaldi. Questo è quanto affermato nel comunicato pubblicato dale da Save the Children, in vista della Festa del Papà. A ricorrere asono soprattutto idel nord italia, con contratto di lavoro stabile e un reddito compreso tra i 28.000 e i 50.000 euro. È questo il ritratto del genitore che usufruisce deldiin Italiai dati Inps.Seppure nel carico di cura dei figli permane un forte squilibrio tra i generi, con evidenti ripercussioni sulla partecipazione delle donne al mercato del lavoro, nell’universo deiqualcosa sta cambiando, afferma il comunicato, anche se lentamente.piùaldiilè più chetra“Suldiregistriamo un trend positivo che evidenzia un cambiamento culturale in atto.